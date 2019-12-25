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Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова русалкой в Twitter, после чего удалил запись
Сегодня, 16:14
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d_s_sarkisov

Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова русалкой в Twitter, после чего удалил запись

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Ирландский боец раскритиковал фирменный прием россиянина.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своем Twitter-аккаунте раскритиковал российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Спустя некоторое время ирландец удалил запись.

"Левая Конора, фронт-кик Андерсона Силвы, рычаг локтя Ронды Роузи, бомбы Дэна Хендо, хай-кик Кро Копа, сайд-кики Джона Джонса в колени, которые все время повторяются. Хабиб — русалка, которая хватает тебя за ноги. Что это за спорт? Кто самый великий, вы уже знаете", - написал Макгрегор.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. Оба бойца должны были встретиться 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Место Нурмагомедова занял американец Джастин Гэтжи.

Ранее Тони Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова тряпкой из-за отмены боя.

Фото: VK / @ufc, Twitter / @deadeditors_

Теги: ufc, конор макгрегор, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

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