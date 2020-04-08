Тони Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова тряпкой из-за отмены боя

Американский боец Тони Фергюсон выложил в своем Twitter-аккаунте видео, в котором рассказал о подготовке к турниру UFC 249. В нем он назвал Хабиба Нурмагомедова тряпкой за то, что чемпион UFC в легком весне снова отказался от боя. Их встреча должна была состояться 18 апреля в Нью-Йорке.

"Не знаю, чего хочу добиться. Только знаю, что люди улыбаются, говоря о боях. Кого бы вы не поставили напротив меня, я выполню свою работу по максимуму. Хабиб хотел, чтобы ему надрали зад, но он выпал из уравнения, насколько мне известно. У нас есть Гэтжи, его называют Хайлайтом? Я ударю его так сильно, что он увидит звезды. У меня нет слов для Хабиба и Конора. Насколько мне известно, они завершили карьеры. Им осталось передать дела и уйти в закат. Я давно говорил им это сделать. Это спорт настоящих мужиков, а эти парни - настоящие тряпки", - сказал Фергюсон.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. Спустя пять дней президент UFC официально подтвердил, что их бой не состоится.

Ранее мы писали о том, что Джастин Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.

Видео: Twitter / @TonyFergusonXT