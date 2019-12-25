Джастин Гэтжи заменил Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC

Американский боец Джастин Гэтжи выступит вместо чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Их бой против Тони Фергюсона должен был состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Информацию подтвердил президент организации Дэйна Уайт.

"Хабиб Нурмагомедов выбыл, так что победитель встретится с Хабибом. Не знаю, к чему приведут текущие обстоятельства. Конор Макгрегор хотел драться с ним. Но бой Хабиба с Тони или с Гэтжи состоится, вероятно, в сентябре", - сказал Уайт в интервью телеканалу ESPN.

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном. Спустя пять дней президент UFC официально подтвердил, что их бой не состоится.

Ранее мы писали о том, что Джастин Гэтжи может заменить Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249.

Фото: VK / @ufc