Стало известно, кто может заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Им станет другой американец, Джастин Гэтжи.

По информации телеканала ESPN, руководство UFC нашло замену российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, который должен был встретиться с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

Источник сообщает, что им станет другой американец, Джастин Гэтжи. На его счету 21 победа в 23 боях за всю карьеру. В рейтинге бойцов, участвующих в легкой весовой категории, Гэтжи занимает четвертое место.

Напомним, сегодня Хабиб Нурмагомедов заявил, что он не примет участия в бою с Тони Фергюсоном, поскольку Россия с 30 марта закрывает границы. По этой причине боец не сможет вылететь в Нью-Йорк, где должен пройти турнир UFC 249.

Видео: YouTube / TRUE GYM