Нурмагомедов заявил, что UFC ищет нового соперника для Фергюсона

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

Хабиб Нурмагомедов заявил, что UFC ищет нового соперника для Тони Фергюсона. Дагестанский боец рассказал, что его поединок с американцем может не состоятся.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Позже организаторы объявили о переносе места поединка. Его до сих пор не сообщили.

Перенос был связан с запретом массовых мероприятий в городе из-за пандемии коронавируса.

Сейчас я не могу ни выехать из России, ни въехать в Америку, - сказал Хабиб.

Он рассказал, что в данный момент UFC ведёт переговоры, чтобы провести турнир без него. Боец из Дагестана считает, что соревнования нужно проводить по законам страны, которая их примет. При этом спортсменам должны выплатить все гонорары, предусмотренные по контрактам.

Ранее мы сообщали, что Нурмагомедов не знает, когда состоится бой с Фергюсоном.

Видео: YouTube / UFC - Ultimate Fighting Championship