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Коронавирус в Петербурге, новости: статистика растёт, в область завезли "Спутник Лайт"
Сегодня, 20:02
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Коронавирус в Петербурге, новости: статистика растёт, в область завезли "Спутник Лайт"

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Piter.TV собрал в один материал главные новости дня по коронавирусу. 

Сколько человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки? Когда в Петербурге и области появится новая партия вакцины? Как получить QR-код, если бессимптомно переболели коронавирусом? В каком случае могут аннулировать QR-код? Piter.TV собрал в один материал главные новости дня по коронавирусу. 

Петербург по суточной заболеваемости COVID-19 вышел на первое место по России

Северная столица заняла первое место среди городов России по суточному числу заболевших ковидом. За сутки коронавирусом заболели 3 131 человек, победили вирус 3 419 человек и 78 петербуржцев скончались от коронавируса.  В настоящее время в больницах свободно 40,8% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом.  

В Ленобласть привезли крупную партию вакцины "Спутник Лайт"

На склад основного лекарственного оператора области "Ленфарм" поступила 51 тысяча комплектов доз препарата. До конца недели вакцину доставят в районные больницы. В областном комитете по здравоохранению отметили, что в медучреждениях в последнее время наблюдался дефицит данной вакцины.   

В Госдуме заявили, что переболевшие COVID-19 без симптомов получат QR-коды

Бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получить QR-код в том случае, если при себе будет, к примеру, справка с подтвержденным диагнозом или же результат ПЦР-теста. В другом случае бессимптомно переболевшим не получить QR-код. 

Минздрав сократил срок действия QR‑кода для вакцинированных, заразившихся COVID-19

QR-код вакцинированных горожан, которые заболели коронавирусом после прививки, будет действовать полгода, а не год. В случае прохождения курса вакцинации и заболевания, QR-код будет выдан только по одному из этих фактов. Основанием же станет "наиболее поздняя дата наступления события". 

Фото: Piter.TV

Теги: главные новости, коронавирус в петербурге, новости дня
Категории: Новости России, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Лента новостей,

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