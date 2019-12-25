В петербургских стационарах в реанимации с COVID-19 лежат более 600 человек

В настоящее время в больницах свободно 40,8% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 16 ноября. Согласно документу, в стационарах в реанимации с COVID-19 и пневмонией лежат 686 человек

За сутки в стационары поступили 242 петербуржца, а выписались 88 человек. В настоящее время в больницах свободно 40,8% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. В больницах находятся 7 407 человек, из них к ИВЛ подключены 330 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 344 человека, в "Заре" – 558 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 55 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 39 157 человек.

По данным на 16 ноября, Петербург обогнал Москву, где выявили 2 606 заболевших. Летальную статистику по коронавирусу за день пополнили 78 человек. Власти Петербурга не исключают нового подъема заболеваемости COVID-19.

Фото: Piter.TV