Минздрав сократил срок действия QR‑кода для вакцинированных, заразившихся COVID-19

QR-код вакцинированного, который переболел коронавирусом, будет аннулирован.

QR-код для вакцинированных от COVID-19 россиян, которые заболели, будет действовать в течение шести месяцев после перенесенного коронавируса. Об этом говорится в новом приказе министерства здравоохранения РФ, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в случае прохождения курса вакцинации и заболевания, QR-код будет выдан только по одному из этих фактов. Основанием же станет "наиболее поздняя дата наступления события".

В ведомстве напомнили, что QR-код действителен в течение одного года после вакцинации. Однако он аннулируется, если был получен положительный результат ПЦР-теста. После выздоровления привившийся ранее от COVID-19 пациент получит QR-код на шесть месяцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские сертификаты о прохождении курса вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями их обладателей. По задумке авторов, нововведение должно помочь избежать очередей для проверки QR-кодов.

Фото: pexels.com