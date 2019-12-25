СМИ: российские сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями

Нововведение должно помочь избежать очередей для проверки QR-кодов.

Российские сертификаты о прохождении курса вакцинации от коронавируса могут дополнить фотографиями их обладателей. Данный опрос обсуждался в Минцифры вместе с представителями министерства здравоохранения РФ, пишет издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

По задумке авторов, нововведение должно помочь избежать очередей для проверки QR-кодов, так как оно призвано избавить проверяющих от процесса сопоставления данных сертификата с документом, удостоверяющего личность, его обладателя.

В разговоре с "Известиями" собеседник отметил, что вопрос об источнике фотографии пока открыт. Это может быть фото, которое добавлено пользователем "Госуслуг" или фотография из Единой биометрической системы, используемой банками.

Напомним, 12 ноября российское правительство внесло в Государственную думу проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Авторы предлагают ввести эти нормы до июня следующего года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал QR-коды на транспорте, в магазинах и кафе мировой практикой. Он счел данную меру безальтернативной в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Ранее в Минздраве РФ оценили эффективность QR-кодов в борьбе с коронавирусом.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус. Ленобласть