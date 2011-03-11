В Минздраве РФ оценили эффективность QR-кодов в борьбе с коронавирусом

Министр сообщил, что в стране за прошедшую неделю доля ковид-пациентов снизилась почти на восемь процентов.

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что введенная система QR-кодов дает эффективный результат в борьбе с COVID-19. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам министра, в стране за прошедшую неделю доля ковид-пациентов снизилась почти на восемь процентов.

Мы наблюдаем, что система введения QR-кодов дает высокую эффективность, показала себя... эффективной для сдерживания заболеваемости. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, 12 ноября российское правительство внесло в Государственную думу проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Авторы предлагают ввести эти нормы до июня следующего года. Пресс-секретарь презиедента РФ Дмитрий Песков назвал QR-коды на транспорте, в магазинах и кафе мировой практикой. Он счел данную меру безальтернативной в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти на новогодние каникулы не отменят QR-коды.

Видео: Правительство РФ