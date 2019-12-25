В Ленобласти на новогодние каникулы не отменят QR-коды

Также QR-код могут ввести и в электричках.

Без QR-кода или же отрицательного ПЦР-теста жители и гости Ленобласти во время новогодних праздников не смогут посещать места отдыха и, возможно, пользоваться электричками. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Базы отдыха, горнолыжные курорты, кинотеатры, фитнес-клубы и другие общественные места, вероятно, будут также работать по QR-кодам или отрицательным ПЦР. Соответствующее решение еще не принято, однако о смягчении ограничений во время праздников речи не идет. Так как в Ленобласть приезжают множество туристов, местных жителей нужно обезопасить от распространения коронавируса.

При этом ограничения могут не коснуться общепита, оформившего COVID-паспорт. Также QR-код могут ввести и в электричках.

Ранее стало известно, в какие путешествия отправятся петербуржцы в Новый год.

Фото: pexels