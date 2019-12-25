Стало известно, в какие путешествия отправятся петербуржцы в Новый год

Более 94% жителей Северной столицы планируют поездки по России.

В этом году в России растет доля внутреннего туризма, что подтвердило исследование Туту.ру. Выяснилось, что большинство жителей Петербурга решили отметить новогодние праздники в поездках по России. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Самыми популярными направлениями у петербуржцев стали Москва, Краснодар и Минеральные Воды. Интересно, что билет в столицу оказался самым бюджетным. Его средняя цена составляет около 5 тыс. рублей.

Традиционно часть жителей Петербурга поедет отдыхать за границу. Наибольший интерес в этом году горожане проявили к Стамбулу, Минску, Баку, Еревану, Тбилиси и другим.

Ранее на Piter.tv сообщили, в какой из городов чаще всего приезжали россияне в нерабочую неделю.

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