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Стало известно, в какие путешествия отправятся петербуржцы в Новый год
Сегодня, 14:39
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Стало известно, в какие путешествия отправятся петербуржцы в Новый год

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Более 94% жителей Северной столицы планируют поездки по России.

В этом году в России растет доля внутреннего туризма, что подтвердило исследование Туту.ру. Выяснилось, что большинство жителей Петербурга решили отметить новогодние праздники в поездках по России. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Самыми популярными направлениями у петербуржцев стали Москва, Краснодар и Минеральные Воды. Интересно, что билет в столицу оказался самым бюджетным. Его средняя цена  составляет около 5 тыс. рублей.

Традиционно часть жителей Петербурга поедет отдыхать за границу. Наибольший интерес в этом году горожане проявили к Стамбулу, Минску, Баку, Еревану, Тбилиси и другим. 

Ранее на Piter.tv сообщили, в какой из городов чаще всего приезжали россияне в нерабочую неделю.

Фото: Pexels

Теги: исследования, новый год, петербуржцы, поездки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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