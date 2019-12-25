  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, в какой из городов чаще всего приезжали россияне в нерабочую неделю
Сегодня, 8:29
38
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, в какой из городов чаще всего приезжали россияне в нерабочую неделю

0 0

Большая часть жителей страны осталась дома.

Петербург стал самым популярным городом для поездок среди россиян в период нерабочей недели. Об этом сообщил RT со ссылкой на OneTwoTrip. 

В ноябрьские праздники жители страны покупали билеты в Москву и Сочи. Пользовались спросом поездки в Калининград и Минеральные Воды. Кроме того, россияне интересовались турами в Симферополь, Махачкалу, Екатеринбург и Краснодар. 

Однако 83% населения предпочли провести выходные дома в кругу семьи и близких. Лишь 17% жителей России решили отправиться в путешествие. Из них 17,8% "продлили" отпуск, взяв дополнительные выходные.

Ранее на Piter.tv рассказали, куда можно и куда нельзя съездить в ноябре.

Фото: Pexels

Теги:
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии