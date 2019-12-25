Стало известно, в какой из городов чаще всего приезжали россияне в нерабочую неделю

Большая часть жителей страны осталась дома.

Петербург стал самым популярным городом для поездок среди россиян в период нерабочей недели. Об этом сообщил RT со ссылкой на OneTwoTrip.

В ноябрьские праздники жители страны покупали билеты в Москву и Сочи. Пользовались спросом поездки в Калининград и Минеральные Воды. Кроме того, россияне интересовались турами в Симферополь, Махачкалу, Екатеринбург и Краснодар.

Однако 83% населения предпочли провести выходные дома в кругу семьи и близких. Лишь 17% жителей России решили отправиться в путешествие. Из них 17,8% "продлили" отпуск, взяв дополнительные выходные.

Ранее на Piter.tv рассказали, куда можно и куда нельзя съездить в ноябре.

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