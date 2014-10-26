Власти Петербурга усилят охрану Большого Смоленского моста

Объявлен конкурс на обеспечение безопасности стройплощадки виадука.

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на обеспечение безопасности строящегося Большого Смоленского моста, где ранее было обнаружено взрывное устройство. Согласно документам на портале госзакупок, стоимость контракта составляет 37,4 млн рублей.

Подрядчику предстоит организовать охрану моста через Неву, который соединит Большой Смоленский проспект с Дальневосточным проспектом, а также прилегающего участка от проспекта Обуховской Обороны. В обязанности войдет контроль доступа, патрулирование территории и предотвращение незаконного вмешательства. Заявки принимаются до 15 июля, а работы должны начаться в ближайшее время после подписания контракта.

Напомним, что ранее на стройплощадке моста было обнаружено самодельное взрывное устройство — пластиковая бутылка с батарейкой и неизвестным компонентом, которую обезвредили бойцы ОМОНа.

Строительство Большого Смоленского моста, который должен связать ключевые транспортные артерии города, планируется завершить к 2028 году. Рабочее движение по нему может быть запущено уже в 2027 году. Проект имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Большом Смоленском мосту готовятся к установке гидроцилиндров разводного механизма.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга