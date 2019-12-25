Большой Смоленский мост могут достроить к 2028 году

Ранее окончание работ планировалось на 2029 год.

Ход строительства Большого Смоленского моста проинспектировал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, рассказали 9 декабря в Смольном.

В настоящее время на левом берегу специалисты производят буровые работы по сооружению опоры №5, укрупнительную сборку и монтаж металлоконструкций пролетного строения переправы в пролете 1-4. А на правом берегу идут буровые работы по сооружению опор №6, №7 и монтаж металлоконструкций пролетного строения моста в пролете 10-9.

Новый мост значительно улучшит транспортную ситуацию в Невском районе города. Он соединит берега Невы на одном из самых больших промежутков в черте города – между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра. Помимо моста, будет построено три крупные развязки, интегрирующие переправу в существующую улично-дорожную сеть, – на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Также скорректированы сроки окончания строительства мостового комплекса – с 2029 года на 2028 год.

Напомним, на Большом Смоленском мосту будет шесть полос автомобильного и две – трамвайного движения, тротуары и велодорожка. Общая протяженность объекта составит 1,6 километров.

Ранее на Piter.TV: путепровод в створе улицы Салова будет бесплатным для легковых авто.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга