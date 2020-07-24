На Большом Смоленском мосту готовятся к установке гидроцилиндров разводного механизма

Все восемь цилиндров, изготовленных на Обуховском заводе, уже доставлены.

На стройплощадке Большого Смоленского моста в Петербурге стартовал важный этап — подготовка к монтажу гидроцилиндров, отвечающих за работу разводного механизма. Все восемь цилиндров, изготовленных на Обуховском заводе, уже доставлены. Сейчас специалисты "Дорог и Мостов" (входит в Нацпроектстрой) бетонируют элементы пятой опоры моста — на неё будет установлена первая партия оборудования. Вторую половину цилиндров планируется смонтировать на шестой опоре в августе. Об этом сообщили в Смольном.

Это не первый опыт Петербурга с оборудованием Обуховского завода: аналогичные цилиндры ранее использовались при ремонте Биржевого моста. Тогда удалось заменить немецкие аналоги и добиться сокращения времени разводки с девяти до трёх с половиной минут. С тех пор техника зарекомендовала себя без нареканий.

Для нового моста были изготовлены более мощные цилиндры: их диаметр составляет 700 мм против 560 у Биржевого, а вес — 6 тонн вместо прежних 3,2. Это необходимо, чтобы выдерживать большие нагрузки: 360 тонн при разводке и 300 тонн при сведении пролётов. Большой Смоленский мост и длиннее, и шире Биржевого, а судоходный пролет у него значительно больше.

На стапеле Перевозной набережной продолжается сборка разводного пролёта. В четвёртом квартале 2025 года его переместят при помощи барж на пятую и шестую опоры и установят в проектное положение.

Большой Смоленский станет первым разводным мостом в черте Петербурга со времён открытия Кантемировского моста в 1982 году. Также это один из пяти новых мостов через Неву, запланированных к строительству в ближайшие годы.

Проект играет ключевую роль в улучшении транспортной связности районов: мост соединит два берега на участке между Володарским мостом и мостом Александра Невского — это самый протяжённый отрезок реки в границах города без переправ. Ожидается, что он станет частью новой транспортной артерии, разгружающей центр Петербурга. По предварительным планам, движение по мосту откроется в 2027 году.

В составе объекта предусмотрено шесть автомобильных полос, две трамвайные линии, а также тротуары и велодорожка. Судоходный пролет будет шириной 60 метров, общая длина моста составит 1,6 км.

Инфраструктура будет интегрирована в городскую улично-дорожную сеть через три крупные развязки — на проспекте Обуховской Обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицами Коллонтай и Союзным проспектом.

На объекте ежедневно трудится более 500 специалистов, задействовано 87 единиц техники.

Фото: Смольный