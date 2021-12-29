На новых автобусных маршрутах не будет кондукторов

Эксперимент "Организатора перевозок" показал, что большинство пассажиров самостоятельно оплачивают проезд. При этом массового сокращать работников не планируют.

На новых автобусных маршрутах, которые появятся в 2022 году при переходе к новой транспортной модели, кондукторов не будет. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе комитета по транспорту.

В ведомстве пояснили свои слова о том, что с началом транспортной реформы "кондукторы останутся лишь на самых напряжённых городских направлениях, а также на маршрутах в центре Петербурга". Наше издание поинтересовалось, не планируется ли массовых сокращений в связи с грядущими изменениями.

Как оказалось, кондукторов не будет на маршрутах коммерческих перевозчиков, которые стали победителями конкурса — "Вест-Сервис", АО "Третий парк", ООО "Домтрансавто", ООО "Такси". Лоты были распределены по территориальному признаку. Больше всего маршрутов (167) досталось "Вест-Сервис".

В пресс-службе "Пассажиратотранса" Piter.TV сообщили, что массового сокращения штата кондукторов предприятие не планирует. Сегодня в штате состоят около 2 тысяч кондукторов.

Нужно отметить, что с развитием технологий и современных систем на транспорте функциональные обязанности кондукторов, безусловно, будут эволюционировать. Можно вспомнить, что в 1926 году, когда началось автобусное сообщение, в обязанности кондуктора входили, помимо сбора платы, контроль за безопасностью движения, подача сигнала звонком к отправлению и объявление названий остановок. Сегодня эти задачи автоматизированы и выполняются бортовым оборудованием автобуса. В ближайшее время кондукторы продолжат работу на большинстве маршрутов предприятия, при этом их контрольные функции могут быть расширены. пресс-служба "Пассажиравтотраса".

Предприятие будет обслуживать 110 маршрутов.

В пресс-службе "Горэлектротранса" отметили, что в трамваях и троллейбусах также не произойдет серьезных изменений. Бескондукторный проезд будет на маршрутах коммерческих перевозчиков. При этом стоит отметить, что сейчас более 20 маршрутов "Пассажиравтотранса" и "ГЭТ" работают без кондукторов. Эксперимент по бескондукторному проезду стартовал тартовал 3 августа 2020-го года. За это время в Смольном выяснили, что большинство пассажиров (89%) самостоятельно оплачивают проезд после входа в салон. В связи с этим, если кондукторов не будет, город не понесет серьезных потерь. Кроме того, за оплатой будут следить контролеры, которые будут заходить в салон на одной из остановок. Сейчас такая система работает в травмае "Чижик".

Напомним, транспортная реформа стартует в Петербурге с 1 апреля 2022 года. Среди основных изменений — постепенная ликвидация маршруток и замена их социальными автобусами, появление новых остановок общественного транспорта и бумажный билет с QR-кодом, который нужно будет покупать в метрополитене. Билет понадобится тем, кто не пользуется электронными картами.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха