Все автобусные маршруты Петербурга разделили между собой шесть перевозчиков

Около половины маршрутов останутся за "Пассажиратотрансом" и "Горэлектротрансом".

Смольный подписал контракты с перевозчиками, которые будут оказывать услуги по перевозке пассажиров с апреля 2022-го года. Все маршруты по итогам конкурсов между собой разделили четыре компании. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

В ходе транспортной реформы, которая начнется в городе следующей весной, маршрутки заменят на социальные автобусы. Всего будет 347 маршрутов. С 2022 по 2028 годы их будут осуществлять четыре перевозчика. Лоты были сформированы по территориальному признаку.

ООО "Вест-Сервис" будет обслуживать 167 маршрутов во всех районах, кроме Приморского, Курортного и Кронштадтского. АО "Третий парк" будет работать на 113 маршрутах в северных районах, Кронштадте, а также частично в Невском районе. ООО "Домтрансавто" заключило договоры на 56 маршрутов в Московском, Фрунзенском, Кировском и Калининском районах. ООО "Такси" досталось 11 маршрутов в Василеостровском, Петроградском и Выборгском районах. Около половины маршрутов также будут обслуживать "Пассажирэлектротранс" и "Горэлектротранс".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ржевке появится автобусный парк для 400 электробусов.

Фото: Piter.TV