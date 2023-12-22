Wildberries выплатила первые компенсации владельцам товаров на складе в Пушкинском районе

Размер выплат рассчитывали на основе средней розничной цены на товар за вычетом комиссии маркетплейса и стоимости логистики.

Сегодня, 15 января, компания Wildberries начала выплачивать первые компенсации продавцам, чьи товары пострадали при пожаре на складе в Шушарах. Об этом рассказали в пресс-службе Wildberries.

Размер выплат рассчитывали на основе средней розничной цены на товар за вычетом комиссии маркетплейса и стоимости логистики.

Wildberries планирует делать выплаты продавцам поэтапно. Сегодняшнее возмещение – первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться. Пресс-служба Wildberries

Размер компенсации отражается на балансе в личном кабинете продавцов. Более детальный отчет каждому из владельцев товаров отправят позже.

Напомним, что пожар на складе Wildberries произошел 13 января, открытое горение ликвидировали спустя сутки. По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Кроме того, стало известно о том, что компании удалось связаться со всеми сотрудниками, находящимися на складе в Пушкинском районе в день пожара.

Фото: Piter.TV