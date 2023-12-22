При пожаре на складе Wildberries в Шушарах никто не погиб

Ранее компания не могла связаться с 16 сотрудниками.

Wildberries удалось связаться со всеми сотрудниками, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится. Пресс-служба Wildberries

Напомним, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По предварительным данным, огонь охватил склад из-за неисправности проводки. Кроме того, стало известно, что представители компании намерены выплатить компенсации продавцам, чьи товары пострадали.

Фото: Piter.TV