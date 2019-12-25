Количество больных коронавирусом в Петербурге превысило 800 человек

До этого на протяжении почти месяца количество новых случаев за сутки держалось на уровне 700-800.

В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. За последние сутки количество новых случаев составило 815. Днем ранее — 791. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки выздоровели 1266 человек, еще 43 скончались. Всего с начала пандемии в городе 430492 случая заражения коронавирусом.

Из-за ухудшения ситуации больница им.Семашко вновь начнет работать как инфекционный стационар. Также работу возобновит госпиталь в "Ленэкспо". За соблюдением масочного режима в транспорте будут следить более тщательно.

Фото: Piter.TV