В "Ленэкспо" возобновляет работу госпиталь для для коронавирусных больных

К работе вернется павильон №5, где развернут 97 коек.

Накануне, 18 мая, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в соцсети сообщила, что один из корпусов временного госпиталя в "Ленэкспо" готовится к расконсервации.

В последнюю неделю эпидемическая ситуация в городе опять стала ухудшаться. Свободных мест в стационарах почти не осталось сообщила Потехина

В павильоне № 5 развернут 97 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. В случае необходимости развернут все 295 коек.

Чиновница также призвала горожан продолжать участвовать в вакцинации и отметила, что на данный момент в Петербурге полный цикл завершили более 500 тысяч человек. Несмотря на, казалось бы, большую цифру, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета в мегаполисе.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 25 тыс. человек.

Фото: Piter.tv