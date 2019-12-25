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В "Ленэкспо" возобновляет работу госпиталь для для коронавирусных больных
Сегодня, 11:49
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smirenny

В "Ленэкспо" возобновляет работу госпиталь для для коронавирусных больных

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К работе вернется павильон №5, где развернут 97 коек.

Накануне, 18 мая, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в соцсети сообщила, что один из корпусов временного госпиталя в "Ленэкспо" готовится к расконсервации.

В последнюю неделю эпидемическая ситуация в городе опять стала ухудшаться. Свободных мест в стационарах почти не осталось

сообщила Потехина

В павильоне № 5 развернут 97 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. В случае необходимости развернут все 295 коек.

Чиновница также призвала горожан продолжать участвовать в вакцинации и отметила, что на данный момент в Петербурге полный цикл завершили более 500 тысяч человек. Несмотря на, казалось бы, большую цифру, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета в мегаполисе.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 25 тыс. человек.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленэкспо
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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