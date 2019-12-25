За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 25 тыс. человек

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25647 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 12303 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В петербургском транспорте ужесточат противовирусные меры. Горожанам напомнили, что пассажирам без масок могут отказать в перевозке. Заболеваемость коронавирусом в городе продолжает расти. Если 9 мая было зарегистрировано 724 новых заболевших, то накануне — 784.

Фото: Piter.TV