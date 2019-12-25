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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 25 тыс. человек
Сегодня, 10:23
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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 25 тыс. человек

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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25647 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 12303 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В петербургском транспорте ужесточат противовирусные меры. Горожанам напомнили, что пассажирам без масок могут отказать в перевозке. Заболеваемость коронавирусом в городе продолжает расти. Если 9 мая было зарегистрировано 724 новых заболевших, то накануне — 784. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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