Дмитрий Киселев заявил о подготовке США к войне против России

По его мнению, США не станут воевать на территории своего государства.

Телеведущий Дмитрий Киселев уверен в том, что страны НАТО не станут участвовать в боевых операциях против России. Нынешнее состояние европейских государств является "дряблым и беспомощным", сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

Телеведущий добавил, что невозможно предугадать масштаб потенциальных военных действий, однако США постараются отвести их подальше от территории государства. Также, по его словам, Вашингтон надеется поиметь выгоду со стран Европы, как это раньше использовала страна.

Америка надеется на то, что, во-первых, сможет масштабом военного конфликта управлять. Дмитрий Киселев для "России-1"

Ранее США назвали безосновательными санкции Китая.

Видео: YouTube / Россия 24