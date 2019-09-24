Кисилев объяснил появление фильма о дворце в Геленджике на "России-1"

Он отметил, что российский юг нуждается в рекламе.

Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Кисилев в интервью изданию "Подъем" объяснил, зачем на "России-1" выпустили репортаж о дворце в Геленджике. По его мнению, российский юг нуждается в рекламе.

Кисилев уверен, что "необычные объекты" необходимо строить на территории России, и резко ответил людям, которые обрушились с критикой на состоятельных людей после выхода фильма Алексея Навального.

"Везде в мире есть дорогие виллы… А у нас состоятельные люди должны жить в картонных коробках?" - возмутился Киселев.

Журналист добавил, что съемка фильма о дворце в Геленджике – логичный шаг для "Вестей недели". Он считает, что эта программа является самой популярной на российском телевидении.

"Навальный представил фальшак, который возбудил публику. Мы показали, что это абсолютно не так, что это тупизм. Мы показали реальность", - отметил Кисилев.

Репортаж из дворца в Геленджике вышел на "России-1" 31 января. Журналисты прошлись по недостроенным комнатам здания и пообщались с рабочими.

Алексей Навальный выпустил фильм о дворце в Геленджике 19 января. За неделю он набрал более 107 млн просмотров на YouTube. В фильме показали практически всю прилегающую к дому местность: вертолетную площадку, ледовый дворец, церковь, оранжерею площадью 2,5 тысячи квадратных метров, чайный домик, амфитеатр и 80-метровый мост. Особое внимание пользователей интернета привлекло внутреннее наполнение здания. Здесь якобы есть все: от спа-капсул и комнаты для грязи, кальянной и комнаты с играми.

Фото: navalny.com