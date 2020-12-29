В Кремле не будут разглашать имена владельцев "дворца" в Геленджике

Владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Дмитрий Песков отметил, что Кремль не имеет права разглашать имена владельцев дворца, так как "это некорректно".
Ранее на онлайн-встрече со студентами президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, но видел некоторые видеоподборки. Путин заявил, что ничего из дворца ни ему, ни его родственникам не принадлежит.
Фото: скриншот из расследования Навального
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