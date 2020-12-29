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В Кремле не будут разглашать имена владельцев "дворца" в Геленджике
Сегодня, 13:00
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nastya960

В Кремле не будут разглашать имена владельцев "дворца" в Геленджике

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Владеют дворцом некие предприниматели.

Владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Дмитрий Песков отметил, что Кремль не имеет права разглашать имена владельцев дворца, так как "это некорректно".

Ранее на онлайн-встрече со студентами президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Алексея Навального про "дворец" в Геленджике, но видел некоторые видеоподборки. Путин заявил, что ничего из дворца ни ему, ни его родственникам не принадлежит.  

Фото: скриншот из расследования Навального

Теги: дворец в геленджике, песков, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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