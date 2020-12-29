Путин прокомментировал расследование о "дворце" в Геленджике

"Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно девочки"

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (признан в России "иностранным агентом") о "дворце" в Геленджике. Заявление он сделал на встрече со студентами в честь праздника российского студенчества.

Глава государства заявил, что ничего из указанной в фильме собственности ему не принадлежит. По его словам, фильм он не смотрел из-за нехватки на это времени — лишь листал видеоподборки, которые ему принесли помощники.

Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Владимир Путин, президент России

Данное расследование он назвал "компиляцией" и монтажом. Путин указал, что данной информации уже больше десяти лет, но никаких документальных и финансовых свидетельств не осталось.

Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно девочки"

Он отметил, что знаком с некоторыми героями фильма-расследования — некоторые являются его приятелями или родственниками. С некоторыми, по словам главы государства, он вообще не знаком.

Ранее Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах.

Видео: kremlin.ru