Ранее Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России.

Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах. Заявление он сделал на встрече с российскими студентами по сучаю праздника Татьянин день.

Сейчас мы обладаем тоже уже известными эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России. Он подчеркнул, что количество заражённых коронавирусом в стране постепенно снижается. По словам главы государства, в Москве также ситуация с пандемией улучшается. Путин подчеркнул, что усилия московских властей не проходят даром.

Видео: YouTube / TASS