Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах. Заявление он сделал на встрече с российскими студентами по сучаю праздника Татьянин день.
Сейчас мы обладаем тоже уже известными эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России. Он подчеркнул, что количество заражённых коронавирусом в стране постепенно снижается. По словам главы государства, в Москве также ситуация с пандемией улучшается. Путин подчеркнул, что усилия московских властей не проходят даром.
Видео: YouTube / TASS
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все