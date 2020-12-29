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Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах

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Ранее Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России.

Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах. Заявление он сделал на встрече с российскими студентами по сучаю праздника Татьянин день.

Сейчас мы обладаем тоже уже известными эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России. Он подчеркнул, что количество заражённых коронавирусом в стране постепенно снижается.  По словам главы государства, в Москве также ситуация с пандемией улучшается. Путин подчеркнул, что усилия московских властей не проходят даром.

Видео: YouTube / TASS

Теги: вакцина, коронавирус, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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