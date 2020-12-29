  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:53
159
matveyvn
Код вставки плеера

Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

0 0

Можно постепенно и аккуратно снимать коронавирусные ограничения.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в честь дня Российского студенчества заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России.

В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.

Владимир Путин, президент Россиии

Он подчеркнул, что количество заражённых коронавирусом в стране постепенно снижается.  По словам главы государства, в Москве также ситуация с пандемией улучшается. Путин подчеркнул, что усилия московских властей не проходят даром.

Президент отметил, что можно постепенно и аккуратно снимать коронавирусные ограничения. В частности, подчеркнул Путин, восстанавливать нормальный учебный процесс.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих.

Видео: YouTube / TASS

Теги: коронавирус, пандемия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии