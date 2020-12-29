Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в честь дня Российского студенчества заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России.
В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.
Владимир Путин, президент Россиии
Он подчеркнул, что количество заражённых коронавирусом в стране постепенно снижается. По словам главы государства, в Москве также ситуация с пандемией улучшается. Путин подчеркнул, что усилия московских властей не проходят даром.
Президент отметил, что можно постепенно и аккуратно снимать коронавирусные ограничения. В частности, подчеркнул Путин, восстанавливать нормальный учебный процесс.
Ранее Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих.
Видео: YouTube / TASS
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