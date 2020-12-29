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Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих
Сегодня, 14:40
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matveyvn

Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих

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Речь о госслужащих гражданской службы, которые назначаются и снимаются указом главы государства.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих гражданской службы, которые назначаются и снимаются указом главы государства. Текст проекта размещён на базе документов нижней палаты парламента.

При продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

цитата из законопроекта

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным арест российского политика Алексея Навального. Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС.

Теги: госдума, законы, путин, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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