Глава Евросовета обсудил с Путиным арест Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным арест российского политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС.
цитата из заявления Совета ЕС
Отмечается, что Совет призывает уважать права арестованного Алексея Навального.
Мишель отметил, что 27 стран в марте будут обсуждать отношения с РФ. Председатель Евросовета заявил, что планирует организовать стратегические дебаты в совете по поводу его отношений с Россией.
Ранее Путин оценил ситуацию в экономике в 2020 году.
Фото: pixabay.com
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