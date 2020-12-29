Глава Евросовета обсудил с Путиным арест Навального

Совет призывает уважать права арестованного Алексея Навального.

Глава Евросовета Шарль Мишель по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным арест российского политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС. цитата из заявления Совета ЕС

Отмечается, что Совет призывает уважать права арестованного Алексея Навального.

Мишель отметил, что 27 стран в марте будут обсуждать отношения с РФ. Председатель Евросовета заявил, что планирует организовать стратегические дебаты в совете по поводу его отношений с Россией.

Ранее Путин оценил ситуацию в экономике в 2020 году.

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