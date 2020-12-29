Во многих отраслях экономики Россия смогла вернуться к докризисным показателям.

Владимир Путин оценил ситуацию в экономике в 2020 году. Об этом глава государства рассказал на правительственном совещании 21 января. По мнению политика, глубина экономического спада в стране оказалась меньше, чем прогнозировалось. При этом возросла инфляция.

Как уже говорил, глубина экономического спада, мы с вами это тоже хорошо знаем, в России в 2020 году оказалась, слава богу, меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках Владимир Путин, президент РФ

Уже сейчас государству удалось вернуться к показателям во многих отраслях, которые были до эпидемии. В частности, президент отметил объемы грузов, идущие по железной дороге, потребление энергетических ресурсов.

Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда.

Видео: kremlin.ru