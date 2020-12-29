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Путин оценил ситуацию в экономике в 2020 году

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Во многих отраслях экономики Россия смогла вернуться к докризисным показателям.

Владимир Путин оценил ситуацию в экономике в 2020 году. Об этом глава государства рассказал на правительственном совещании 21 января. По мнению политика, глубина экономического спада в стране оказалась меньше, чем прогнозировалось. При этом возросла инфляция. 

Как уже говорил, глубина экономического спада, мы с вами это тоже хорошо знаем, в России в 2020 году оказалась, слава богу, меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках

Владимир Путин, президент РФ

Уже сейчас государству удалось вернуться к показателям во многих отраслях, которые были до эпидемии. В частности, президент отметил объемы грузов, идущие по железной дороге, потребление энергетических ресурсов.

Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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