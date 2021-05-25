Мир аниме и зоопарк: видеомаршрут Piter.tv на Ночи музеев

Всего более 80 галерей, выставочных и концертных залов приняли участие в петербургской "Ночи музеев".

В Ночь музеев-2021 корреспондент Piter.tv побывал в двух локациях-участниках акции, где снял происходящее на камеру.

В Центре манги и комиксов в библиотеке им. А. П. Чехова выступил актер дубляжа Юрий Романов. Он озвучивал персонажей из аниме "Сад изящных слов", мультфильма "Клаус" и сериала "О дивный новый мир".

Обычно в библиотеке для любителей комиксов здесь проходят мастер-классы по созданию и лекции по изучению рисованных историй.

Это единственное в России место, сконцентрированное именно на манге. Это франко-перийские комиксы, европейские, наши отечественные, авторские. Но, в основном, весь фонд заточен и нацелен на стилистику манги, на тип японского комикса: продолжительные черно-белые истории самых разных жанров и рассчитанные на самую разную аудиторию. Юлия Тарасюк, куратор Центра манги и комиксов.

Для гостей организовали конкурс озвучки аниме, среди которых были "Наруто" и "Тетрадь смерти".

Можно импровизировать, сделать что-то юморное, попробовать в трагизме, поработать с тоном голоса. То есть по-разному себя проявить. Юлия Тарасюк, куратор центра манги и комиксов.

Вторая локация Piter.tv — Ленинградский зоопарк. Для маленьких петербуржцев и посетителей "Ночи музеев" зоопарк устроил конное шоу. В представлении приняли участие уэльские пони, верховые лошади и жеребенок Тиберий, самый юный член семьи.

Если часто хвалить лошадь за какие-то инициативы, можно быстро добиться той же ножки, которую он дает, или что встает на тумбу. Дисциплину мы развиваем годами, каждый день работаем над поведением лошади, над тем, чтобы она хорошо себя вела, прилично и безопасно. Елизавета Винокурова, инструктор.

На экспозиции "Зоосад в годы блокады" представили фотографии любимых ленинградцами животных: слониха Бэтти, гриф Верочка.

В войну в Театре зверей показывали номер с крысами-летчиками. У них была маленькая модель самолетика, крысы туда залезали по мостику, садились и как бы взлетали. Елена Ситникова, сотрудник зоопарка.

Во время блокады смотрительница Евдокия Дашина ухаживала за животными и поддерживала их во время бомбежек.

Она каждый день возила воду из Невы, чтобы делать обтирание бегемоту Красавице.

Ранее Piter.tv писал об огромной очереди в Большой зал филармонии в "Ночь музеев".

Видео, фото: Piter.tv