На "Ночь музеев" в Петербурге пришли 20 тысяч гостей

Более 80 галерей, музеев, библиотек, выставочных и концертных залов принимали посетителей в ночь с 22 на 23 мая. Темой программы стал "Звук".

В темное время суток с 22 на 23 мая в Петербурге прошла "Ночь музеев". Гостей принимали свыше 80 библиотек, галерей, выставочных залов и арт-центров. Насладиться искусством пришли 20 тысяч петербуржцев. Количество посещений составило 73 тысячи. Людей принимали в учреждениях культуры по сеансам. Об этом сообщили организаторы проекта 23 мая.

Все программы в этом году посвятили теме "Звук". Многие музеи подготовили аудиогиды к выставкам. Но традиционно гости в своем большинстве выбирали живые экскурсии.

Самыми популярными местами для экскурсий стали Аничков дворец, Интерактивный центр метрополитена, Музей Академии художеств, малые музеи "Петергофа". Сюда гости купили билеты в первые дни продажи. Почти 7 тысяч человек в этот раз пришли в Артиллерийский музей, свыше 6 тысяч жителей города на Неве посетили Военно-морской музей. В Фонтанном доме побывали 4600 любителей Музея Анны Ахматовой.

Все сеансы во всех музеях были заполнены. Музеи снова отработали на пределах своих возможностей, просто в этом году их возможности были ограничены необходимыми мерами безопасности", – подчеркнула куратор "Ночи музеев" в Санкт-Петербурге Наталия Яблонская.

Для тех, кто не смог прийти на экскурсию, проводилась онлайн-трансляция "Ночи музеев". Стрим посмотрели 1,8 млн человек.

Известно, что в акции участвуют более 2 тысяч учреждений из 42 стран Европы.

В сети пользователи делятся впечатлениями о самой культурной ночи в Петербурге. Одним понравился формат проведения мероприятия, другим - программа. Но есть и те, кому организаторы не смогли угодить.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы готовятся к "Ночи музеев"

Фото: ВКонтакте / Ночь музеев. Санкт-Петербург