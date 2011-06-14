Видео: петербуржцы готовятся к "Ночи музеев"

Программы во всех музеях будут организованы по сеансам.

В Петербурге начинается ежегодная акция "Ночь музеев". Корреспондент Piter.TV заснял очередь, которая образовалась у входа в Летний сад в 18-м часу.

В саду представят программу "О чём молчат статуи Летнего сада". Посетители ближе познакомятся с некоторыми из скульптур и узнают их секреты. Для этого нужен будет мобильный телефон и Интернет — аудиогид размещен на платформе izi.TRAVEL. Для создания атмосферы используются фрагменты музыкальных произведений.

Выход будет осуществляться на набережную реки Невы. В Летнем саду можно будет побывать до 23:00. Вход — по сеансам. К "Ночи музеев" в Карпиев пруд вернули лебедей.

Некоторые музеи будут работать только до 23:00, некоторые — до 06:00.

Видео: Piter.TV