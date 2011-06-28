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К "Ночи музеев" в Летний сад вернут лебедей
Сегодня, 17:20
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К "Ночи музеев" в Летний сад вернут лебедей

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Лебеди зимуют в Ленинградском зоопарке, а в теплое время их можно увидеть в саду.

Лебеди вернутся в Летний сад к "Ночи музеев", которая пройдет с 22 на 23 мая. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея. 

Птицы приезжают в Петербург в Ленинградский зоопарк, а затем их выпускают в Карпиев пруд в Летнем саду. Традиция существует уже 9 лет. Обратно в зоопарк лебедей забирают с наступлением холодов — в октябре. 

Вход в сад в "Ночь музеев" будет осуществляться с улицы Пестеля, а выход — на набережную реки Невы. Там представят программу "О чём молчат статуи Летнего сада".

Ранее Piter.TV составил 10 интересных маршрутов на "Ночь музеев".

Фото: ВКонтакте / Сады Русского музея

Теги: лебеди, летний сад, русский музей
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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