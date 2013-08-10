Звуки Петербурга: 10 маршрутов на "Ночь музеев" от Piter.TV

Piter.tv на правах инфопартнера события напоминает о новых правилах, по которым в ночь на субботу можно будет посещать культурные места в этом году.

Петербург на правах статуса культурной столицы каждую весну расцветает – для туристов и гостей города открыты театры и музеи, сотни тысяч гостей приходят на массовые музыкальные мероприятия. Карты всем спутала пандемия коронавируса: теперь в Северной столице власти следят за заполняемостью залов на концертах, а ношение масок и соблюдение дистанции в любых общественных местах становится новой нормой.

Вся важная информация о "Ночи музеев" в этом году для вас – в одном месте.

Из-за коронавируса в 2020 году ежегодная "Ночь музеев" в Петербурге была отменена, а в этом году возвращается с новыми правилами. Теперь маршрут не составить с наскока – для обеспечения безопасности во всех музеях экскурсии разделены по отдельным сеансам с ограниченным количеством билетов – в один, три или пять музеев.

В ночь акции метро города будет работать в обычном режиме, поздней ночью в подземку попасть не получится, мосты будут разводиться по обычному графику. Однако по Петербургу будут курсировать 45 автобусов. С подробной программой акции можно ознакомиться на сайте.

В наш "путеводитель" входят выставки и события в разных частях Петербурга. В этот раз мы решили представить десять маршрутов, в ходе которых каждый из наших читателей сможет выбрать себе что-то подходящее в зависимости от места жительства или личных предпочтений.

Темой этого года, которой будет посвящена специальная программа, станет "Звук". Некоторые музеи будут открыты с 18:00 до 23:00, а какие-то всю ночь до 06:00. Наш выбор позволит успеть в оба типа музеев.

Маршруты составлены исходя из наличия билетов на момент написания материала – во многих местах все билеты на отдельные сеансы уже проданы.

Прогулки по Охте (до 22:00): Библиотека Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) – Российский государственный исторический архив (Заневский пр., 36)

Жителям Красногвардейского района не следует впускаться в погоню за популярными локациями в центре города, в то время как у них совсем рядом для посетителей открыта современная библиотека и настоящий исторический архив. Именно тут на часовой экскурсии можно будет узнать, как выглядели старинные документы – приказы, планы и чертежи из Синодального архива, черновики которых правиил сам император Петр I. Большинство экспонатов предстанут перед гостями впервые.

В библиотеке Гоголя займутся настоящим историческим детективом – в рамках специальной инсталляции покажут результат исследования звука на горе Воттаваара в Карелии. Это культовое и мистическое место относится к истории древних саамов. Любителям узнать что-то неожиданное будет очень кстати! Кроме того, обе локации работают до 22:00.

Петроградская сторона: Артиллерийский музей (Александровский парк, 7) – дом-музей Ф.И. Шаляпина (ул. Графтио, 2Б) – Мастерская Аникушина (Вяземский пер., 8)

Прогулки по Петроградской стороне тоже можно совместить с посещением новых мест, до которых всё не удавалось дойти. Артиллерийский музей помимо мастер-классов по созданию бумажных солдатиков представит исследование "военных звуков" – от литавр до выстрелов пушек. Тем, кто больше любит усваивать информацию глазами, тоже приготовили внушительный сюрприз – стратегический ракетный комплекс "Тополь".

В доме-музее знаменитого оперного певца Федора Шаляпина тоже без звуков не обойтись: кроме обязательной экскурсии по жизненным этапам артиста гостей ждут аудиоинсталляции, перфомансы и концерты. В мастерской Аникушина, которая может стать отличным завершением прогулки, в зоне свободного творчества можно будет превратить в скульптуру любое слово, девиз или строчку из любимой песни. Как это будет возможно? Вылепят диаграмму голоса из глины! Без концертов тоже не обойтись.

Васильевский остров: Музей-институт Рерихов (В. О., 18-я линия, 1) – Музей почвоведения имени Докучаева (Биржевой проезд, 6)

Остаются еще неочевидные места, которые можно посетить на Васильевском острове вдали от толпы, которая разобрала билеты на сеансы в Кунсткамеру или Музей метро. Попробовать опознать по звуку, кто именно шумит в почве, можно после экскурсии в музее почвоведения имени Докучаева, а среди полотен Святослава и Николая Рерихов в музее-институте имени семьи будут звучать индийские музыкальные инструменты.

Пригороды Петербурга (до 22:00): Музей подводной археологии (Кронштадт, Ленинградская ул., 2) + ГМЗ "Царское Село" (Пушкин, Фермская дорога, 5) + Музейный комплекс в Разливе (пос. Тарховка, дорога к Шалашу Ленина, 3а)

Три локации, расположенные так далеко друг от друга, не пройти за одну ночь, однако их объединяет главное: есть музеи, достойные внимания как в Пушкине, так в Кронштадте и Курортном районе. Музей в Ратной палате и "Царскосельская коллекция" будут открыты с 18 до 23 часов и взглянут на звук по-разному. Например, в первом месте после экскурсии можно будет встретить солдатский лагерь военных реконструкторов и спеть с ними песнии. В музее на Магазейной улице упор будет сделан на выставку произведений художников "Арефьевского круга", диковинных музыкальных инструментов и музыкальный видеоперформанс.

Жителям Кронштадта еще доступны экскурсии в музей истории города и музей подводной археологии, где нужно будет пройти квесты для того, чтобы спасти экспозицию от "звуковируса" и узнать, как звучат артефакты со дна Балтики. Филиалы музейного комплекса в Разливе также будут работать – музеи "Сарай", "Шалаш" или комплексы в Сестрорецке или Комарово подходят для культурной прогулки с детьми.

Прогулка по Нарвской заставе: Музей железных дорог (Библиотечный пер., 4, к. 2) – музей "Нарвская застава" (ул. Ивана Черных, 23а)

Есть куда пойти вечером в субботу и в районе набережной Обводного канала даже тем, кто не успел взять билеты на экскурсию по Нарвским триумфальным воротам. Музей железных дорог подготовил квест, в ходе которого можно будет услышать не только звуки поездов разных эпох, но и живую музыку на уличной экспозиции среди паровозов. "Дети могут смастерить шумовую поделку" – что бы это не значило.

Музей Нарвской заставы прояснит, что происходило в Петрограде 1917 года и расскажет об истории Кировского района, ставшего районом-фронтом в годы Великой Отечественной войны.

Выход в центр (музыка): Капелла (наб. реки Мойки, 20) – Большой зал филармонии (Михайловская ул., 2) – музей Ахматовой (Литейный пр., 53)

Если темой этой "Ночи музеев" является звук, почему бы не послушать какой-то тематический концерт? И для этого желания есть нужные исполнители. До 22:00 в концертном зале Капеллы будут играть Баха, Шнитке и Глинку, но одними выступлениями музыкантов дело не ограничится – планируется экскурсия, а также специальный перфоманс. Художники академиии Штиглица вместе с сотрудниками Капеллы нарисуют оркестр ангелов-музыкантов. Ангелы будут стоять во дворе Капеллы все лето.

Размах программы Большого зала Филармонии так силён, что концерты фортепианной или даже симфонической музыки будут продолжаться аж до пяти часов утра. Для предпочитающих более демократичный отдых всю ночь будет открыт музей Ахматовой на Литейном – там запланирована программа "Радио Фонтанный Дом": организаторы его описывают как "литературное интернет-радио с круглосуточным вещанием".

В рамках концерта на открытом воздухе можно будет услышать, как народная артистка России Светлана Крючкова читает стихи, а также как актер Антон Адасинский выступает вместе со своей группой "АВИА". Без экспериментов тоже не обойтись – обещают спектакль о Николае Гумилеве с Андреем Шимко в главной роли, джазовые импровизации от Вячеслава Гайворонского, Григория Воскобойника и Гарика Багдасарьяна, интермедии театра "Hand Made", немое кино с живым тапером, терменвокс. И всё в одну ночь!

Выход в центр (музыка №2): "Петербург-концерт" (наб. кан. Грибоедова, 88–90) – Музей театрального и музыкального искусства (ул. Зодчего Росси, 2 – вход с пл. Островского) – Летний сад

Выход в центр (выставки): Музей хлеба (ул. Михайлова, 2) – "Пушкинская, 10" (Лиговский пр., 53) – Военно-медицинский музей (ул. Введенского Канала, 6)

Выход в центр (выставки №2): Этнографический музей (Инженерная ул., 4/1) – музей гигиены (Итальянская ул., 25) – Центр Шемякина (Садовая ул., 11)

Выход в центр (библиотеки – до 22:00): Библиотека им. М. Ю. Лермонтова (Литейный пр., 17-19) – Библиотека книжной графики и Библиотека комиксов (7-я Красноармейская ул., 30) – Детская библиотека им. А. С. Пушкина (Большая Морская ул., 33)

Фото: artnight.ru, Piter.tv