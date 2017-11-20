В Петербурге в "Ночь музеев" будут курсировать 45 автобусов

Местом соединения маршрутов станет Исаакиевская площадь со стороны Александровского сада.

Во время "Ночи музеев", которая пройдёт 22-23 мая, будут организованы четыре специальных маршрута, по которым будут курсировать 45 автобусов. Об этом сообщил "Пассажиравтотранс".

Местом соединения маршрутов станет Исаакиевская площадь со стороны Александровского сада, там можно будет осуществить пересадку. Автобусы будут ходить с 23:00 до 06:00.

Каждый маршрут получил название: "Центр – 1" (Исаакиевская пл. – пр. Стачек), "Центр – 2" (Исаакиевская пл. – Литейный пр.), "Центр – 3" (Исаакиевская пл. – пл. Александра Невского) и "Васильевский остров – Петроградская сторона". Трассы маршрутов размещены на сайте "Пассажиравтотранс".

Ранее стало известно, что участникам "Ночи музеев" в 2021 году придется определиться с программой при покупке билетов.

Фото: ВКонтакте / Ночь музеев. Санкт-Петербург