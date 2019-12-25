Илья Бортнюк – о "Стереолете", политике в музыке и ограничениях концертов

Главу компании "Светлая музыка" удалось застать на рабочем месте.

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни в Петербурге, особенно на культурную – это свершившийся факт. Не успели в прошлом году отгреметь события, связанные с "легендарным" концертом рэпера Басты, вопрос контроля ограничений в сфере выступлений музыкантов стал еще жестче.

Что сейчас происходит с концертной сферой в Петербурге, Piter.tv узнал из первых уст у соучередителя клуба "Морзе", главы компании "Светлая музыка" и организатора фестиваля Stereoleto Ильи Бортнюка.

Вернемся в 2020-й год, когда все пошло не так. За счет чего удалось вырулить из пике, когда "коронавирусные" ограничения в городе постоянно менялись, даты переносились?

Когда мы поняли, что в заявленные даты фестиваль нам не провести, Мы сразу забронировали новые даты в сентябре – совместное решение с менеджером Земфиры: мы решили, что лето непонятно как сложится, а сентябрь должен быть. Учеба начнется, и день города в Москве и сразу перенесли вот на 4 и 5 сентября. Этот план сработал, в августе, где-то все уже разрешили. Правда, в октябре опять все закрыли.

Сильный удар по финансовой части?

Да, очень. Его никак не удалось смягчить, будем в "минусе" еще год-два.

За счет чего сейчас пытаетесь эти дыры заделать?

Сейчас оперативная деятельность близка к нулю, но погашение всех задолженностей, возникших за этот период, займет еще много времени.

По "Стереолету" если брать проект в отдельности, то он был почти безубыточным в прошлом году, т.е. минус был, но не большой. Но если брать всю нашу деятельность, то конечно, она была очень убыточной и за все время существования "Светлой музыки" у нас такого никогда не было. Были, понятно, какие-то проекты в "минус", но мы быстро выправлялись в течение года. Сейчас я уверен, что на это потребуется не меньше двух лет при хорошем раскладе.

Как часто приходится переносить выступления артистов? Кого это затронуло из ожидаемых "привозов"?

Иностранных артистов мы уже по третьему или по четвертому разу переносим. Некоторых переносили на конец прошлого года, на весну этого. Сейчас перенесли на осень некоторых.

Вообще практически все артисты, включая больших артистов, которых мы очень ждем: Pixies, Alt-J, Майкл Киванука – все перенеслись на 2022 год. Что касается российских, тут тоже был ряд переносов, но сейчас их стало меньше. Так как еще власти не сняли ограничения с сидячего партера, то другие артисты тоже переносят. Публика не понимает, зачем, например, на концерте хип-хоп исполнителей нужно сидеть и не покупает билеты.

Как часто вас Роспотребнадзор проверял?

Самая большая волна проверок была после концерта Басты - там была такая команда "фас!". И задача была наказать, вне зависимости от реальности. Но потом все смягчилось, и у нас была проверка в январе – никаких нарушений не обнаружили, наоборот похвалили за образцовое соблюдение всех стандартов безопасности.

Через государственные органы удается получить какую-то финансовую помощь?

По финансам единственный вариант – кредит через фонд кредитования малого бизнеса, кредит на возобновление деятельности. Есть шанс, что этот кредит может быть погашен как раз в виде дотации со стороны города. Все, больше ничего нет. И это распространяется только на компенсацию зарплат из расчета 1 мрот на сотрудника. Власти готовы разговаривать, но денег нет. У них нету, а им и не дают. Есть фонд кредитования и всё.

Чуть больше о хорошем. Готовитесь к чемпионату Европы по футболу?

У нас будет в клубе трансляция некоторых матчей на большом экране, и даже какие-то активности - ведущий, DJ.

Для вас это какая волна кризиса?

Их несколько было. В 1998-м году, в 2014-м, а сейчас это длится уже второй год и четкой уверенности, что это скоро закончится тоже нет. Усталость, конечно же, накапливается, в первую очередь эмоциональная.

Ну в целом как удается справляться? Не бросать же начатое.

Ну мы еще не справились до конца, процесс восстановления займет год-два при хорошем раскладе. Мы просто больше всех пострадали. По соотношениям потерь на первом месте – туристический бизнес, но им дали какие то дотации реальные. Далее идет концертный бизнес, дотаций мы не получили. Сейчас есть такая брала , как кадровый голод наступил – многие ушли работать в другие сферы, серьезный дефицит специалистов.

Это касается отношений с менеджментом артистов или с городом? Или с Роспотребнадзором?

Нет, с менеджментом артистов – это обычная работа. С Роспотребнадзором у меня сейчас нет взаимоотношений. Планируем фестиваль с учетом установленных стандартов безопасности. Т.к. летом планируется много open-air событий - концертов, фестивалей, то ждем какого-то общего регламента по их проведению.

Насколько охотно артисты соглашались на участие в фестивале Stereoleto в 2021 году? Может, новые условия ставили какие-то, которым приходилось соответствовать?

Практически все кому предлагали, относились с большим энтузиазмом. Другое дело, когда у групп, например, уже был подтвержден еще один фестиваль, который был год назад, и он перенесся, такие варианты не рассматривали. Проблем не было.

Иногда бывают такие артисты, которые по политическим причинам не соглашаются приехать в Россию, хотя в целом были бы не против выступить.

Ты говоришь про иностранных артистов?

Да.

По политическим причинам такая ситуация может получиться в будущем году. Сейчас опять новая тенденция, что музыканты отказываются ехать в Россию. Боятся.

Я считаю, что если артист не едет в Россию, по каким-то причинам, которые ему не нравится, например, с точки зрения давления властей, ущемления гражданских прав, то этот артист сам поддерживает действующую власть. Так поддерживается культурная изоляция России, это одна из целей. В частности, сейчас у России с Чехией обострились отношения, и я знаю, что некоторые артисты собирались к нам приехать на некоторые фестивали, но им даже не делают приглашения. Я убежден в том, что музыка и культура вообще должны быть вне политики и сближать людей.

Материал подготовил Федор Быков, Piter.tv