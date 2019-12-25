В этом году традиционная акция "Ночь музеев" пройдёт в офлайн-режиме

В этом году тема акции - "Звук".

В Петербурге традиционная акция "Ночь музеев" пройдёт в ночь с 22 на 23 мая, которая включает в себя более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в среду, 19 мая.

В этом году в акции примут участие Русский музей, ГМЗ "Царское село", ГМЗ "Петергоф", Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей политической истории России, Артиллерийский музей и многие другие. К тому же, впервые станут участниками акции Музей мостов, Музей-квартира И.И. Бродского и не только.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил гражданам о соблюдении мер эпидемической безопасности. Известно, что для обеспечения безопасности во всех музеях экскурсии будут разделены по сеансам с ограниченным количеством билетов.

В этом году каждый музей-участник подготовил свою программу. Так, например, петербуржцы смогут побыть в роли диктора в Музее политической истории России. Или узнать, как применяется звук в медицинской диагностике в Музее гигиены. В Музее почвоведения жителям Северной столицы покажут, какие почвы поглощают звуки.

Петербуржцам напомнили, что в ночь акции метро города будет работать в обычном режиме, однако будут курсировать 45 автобусов. С подробной программой акции можно ознакомиться на сайте.

Ранее мы писали, что 18 мая отмечается Международный день музеев.

Фото: Piter.tv