Вице-губернатор Петербурга поздравил граждан с Международным днём музеев

В этом году в ночь с 22 на 23 мая пройдёт традиционная акция “Ночь музеев”, которая приурочена к Международному дню музеев.

Во вторник, 18 мая, во всём мире отмечается Международный день музеев. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поздравил граждан с важным для города праздником. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора.

Поздравляю работников музеев с профессиональным праздником, а жителям и гостям Петербурга желаю ярких музейных открытий и запоминающихся выставочных проектов! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга.

Пиотровский отметил, что в прошлом году музеи и парки города посетило порядка 3 млн. человек, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу. В Петербурге работают более 200 музеев, в которых петербуржцы с удовольствием проводят свой досуг. Музеи также побеждают в различных номинациях, например, недавняя победа Манежа в номинации "Музей года" по версии газеты "The Art Newspaper Russia". Также яркими событиями прошлого года стали: международная выставка "В круге Дягилевом. Пересечение судеб", городской фестиваль "День Достоевского-онлайн", выставка "Ахматова и Булгаков. Пятое измерение", а также Международный этнический фестиваль "Музыки мира".

Напомним, что в этом году в ночь с 22 на 23 мая пройдёт традиционная акция "Ночь музеев", которая приурочена к Международному дню музеев. В ней участвуют более 80 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов. В этом году тема акции - "Звук".

Ранее мы писали, что в Петербурге в "Ночь музеев" будут курсировать 45 автобусов.

​Фото: Piter.tv