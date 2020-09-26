Во дворах Капеллы поселится оркестр ангелов-музыкантов

Ангелы будут стоять во дворе Капеллы все лето.

Во дворах Капеллы появятся ангелы. Новый проект готовят студенты Академии имени Штиглица. О нем участники арт-проекта "Культурный вандализм" рассказали телеканалу "Санкт-Петербург".

Художники вместе с сотрудниками Капеллы проведут презентацию в "Ночь музеев". Они нарисуют оркестр ангелов-музыкантов, фанерные фигуры установят 15 мая. Ангелы будут стоять во дворе Капеллы все лето.

Студенты Академии имени Штиглица давно начали украшать город настенными рисунками. Изначально граффити со львами и ангелами стали появляться на трансформаторных будках в Петербурге. Художники angel.lev.spb: "Если у кого-то поднимается рука замазывать Ангела – Бог им судья".