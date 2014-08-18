В петербургской Капелле пройдет реставрация исторических стульев

Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга — старейшее профессиональное музыкальное учреждение России, расположенное в здании, облик которого был сформирован после перестройки 1886–1889 годов архитектором Леонтием Бенуа. Здание, выполненное в стиле итальянского Возрождения и русского классицизма, славится своим концертным залом, который считается одним из лучших в Европе по акустическим характеристикам, пишет "Петербургский дневник".

Специалисты подчеркивают, что все элементы зала, включая знаменитые венские стулья фирмы "Тонет", были тщательно продуманы для достижения идеального звучания. Генеральный директор Капеллы Ольга Хомова отметила, что эти стулья играют важную роль в акустике зала и являются частью его исторической отделки.

Состояние стульев, которые в последний раз реставрировались в 2005 году, сейчас оценивается как "ограниченно работоспособное", что вызывает опасения у зрителей, которые беспокоятся о сохранении их первоначального вида. В ответ на эти опасения Комитет по культуре Санкт-Петербурга в марте 2026 года выделил средства на реставрацию стульев, а также скамей и диванов в концертном зале.

Капелла планирует заключить государственный контракт на выполнение реставрационных работ, подготовка конкурсной документации уже ведется. Работы должны быть завершены в период с июля 2026 по сентябрь 2027 года, всего будет отреставрировано 405 исторических стульев.

Ольга Хомова подчеркнула, что зрители, приходя в концертный зал, получают уникальную возможность сидеть на исторических стульях, что делает Капеллу не только музеем музыки, но и активным концертным пространством.

Фото: пресс-служба Капеллы