У Большого зала филармонии в "Ночь музеев" выстроилась очередь

Филармония будет работать до 5 утра.

В Большой зал филармонии имени Д.Д. Шостаковича на Михайловской улице выстроилась очередь. Темой программы в "Ночь музеев" стали звуки музыки и времени в романе "Мастер и Маргарита". Она приурочена к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова.

Каждый концерт длится час. Филармония будет работать до 5 утра 23-го мая. Несмотря на то, что количество посетителей ограничено и на каждый сеанс есть лимит, что очередь образовалась не только на Итальянской улице, но и внутри здания.

Также много желающих было и в Летнем саду. Там подготовили программу "О чём молчат статуи Летнего сада".

Фото и видео: Piter.TV