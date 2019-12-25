Диетолог раскрыла способ избежать лишнего веса на праздниках

В первую очередь нужно минимизировать "вредные для кишечника привычки".

Диетолог, фитнес-тренер Вероника Ларисова раскрыла способы сохранить стройную фигуру в период новогодних праздников. Материал опубликовало издание Daily Mail.

Вероника Ларисова, проживающая в Сиднее, рассказала, что в первую очередь нужно минимизировать "вредные для кишечника привычки". Она советовала пить 2-3 литра воды, регулярно принимать холодный душ и увеличить количество резистентного крахмала в своем рационе.

Даже в период праздников диетолог советовала есть свежие продукты и избегать большого количества сахара и соли. В рационе также должны быть рис, овес, бобовые, вареный картофель. Также на работу кишечника хорошо влияют здоровый 7-8 часовой сон и потребление воды.

Наконец, женщина добавила, что регулярные тренировки — ключ к тому, чтобы хорошо выглядеть в новогодний период.

Диетолог назвал допустимое количество красной икры в день.

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