Диетолог назвал допустимое количество красной икры в день

Красная икра содержит в себе белок, жиры омега-3, витамин D, Е, магний, селен, В12.

Специалисты рекомендуют съедать в день не более 50 граммов (2-3 столовые ложки) красной икры. Об этом "Известиям" рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

В красной икре много соли, поэтому при употреблении 100 граммов икры человек получит почти 100% суточной нормы соли, которую не стоит превышать. Людям с заболеванием почек и артериальной гипертонией вообще не стоит есть больше столовой ложки икры в день.

При этом красная икра содержит в себе белок, жиры омега-3, витамин D, Е, магний, селен, В12.

В петербургском Роспотребнадзоре дали советы по выбору красной икры.

Фото: Piter.TV