В петербургском Роспотребнадзоре дали советы по выбору красной икры

При покупке икры стоит внимательно читать информацию на этикетке.

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору красной икры к новогоднему столу. Главными рекомендациями для петербуржцев поделилась пресс-служба ведомства.

В продаже можно встретить икру горбуши, кеты, форели, семги, нерки – все эти рыбы относятся к лососевым породам. Икра богата легкоусвояемыми белками, йодом, фосфором и другими полезными веществами.

Икринки в хорошем продукте должны быть однородными, но с ядром внутри, и цельными, без трещин и пленок. Если в икре много сока, а икринки "сдулись", то продукцию явно уже размораживали. Цвет икры будет различаться в зависимости от породы рыб и степени зрелости: у чавычи икра будет алой, а у форели – желтоватой. Запах у икры должен быть слабым, рыбным и слегка копченым. Сильный запах селедки выдаст искусственны или испорченный продукт. В горячей воде натуральная икринка упадет на дно и немного побелеет, а вот искусственная растворится и окрасит воду.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали читать этикетки на банках с икрой в магазине: на упаковке должно иметься название рыбы, даты изготовления и фасовки: в России икру заготавливают с июня по сентябрь на Камчатке и Сахалине. Какие-либо маркировочные надписи на банке должны быть выбиты изнутри, а не вдавлены. Этикетка должна содержать точную информацию о виде рыбы, от которой получена икра, упоминание о мороженом сырье или гибриде водных биоресурсов.

Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые формальдегиды. Разрешённые консерваны для икры – Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Роспотребнадзор

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6°С, после вскрытия икру следует употребить в течение 3 суток.

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Фото: Piter.TV