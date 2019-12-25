Британский врач назвала три способа избавиться от простуды

Это не прием дорогостоящих лекарств.

Чтобы быстро избавиться от простуды, есть три простых способа, которые не подразумевают приема дорогостоящих лекарств. Об этом изданию Express рассказала британский врач общей практики и телеведущая Сара Джарвис.

Первое правило – использовать спрей для горла, который создает защитный барьер от микробов. Исследование доказало, что спрей сокращает длительность симптомов простуды вдвое.

Также медик рекомендовала для лечения использовать эхинацею. Но детям ее употреблять не стоит.

Конечно, Джарвис рекомендовала принимать витамин С или продукты, в которых он содержится: это могут быть брокколи, картофель, болгарский перец, цитрусовые.

И не стоит забывать про частое мытье рук теплой водой с мылом. Кашлять и чихать нужно в бумажные салфетки и сразу их выбрасывать.

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