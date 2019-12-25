  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названы три вещества, которые активируют иммунитет
Сегодня, 13:46
46
matveyvn

Названы три вещества, которые активируют иммунитет

0 0

Наиболее важным считается витамин С.

Названы три вещества, которые активируют иммунитет. О них рассказала доцент кафедры Диетологии и питания Университета Флориды Кристина Паласиос.

Она рассказала, что наиболее важным считается витамин С. Он необходим лейкоцитам для борьбы с инфекциями. Он содержится в апельсинах, грейпфрутах, клубнике, помидорах и клюкве.

Паласиос напомнила, что низкое количество витамина D  в организме может способствовать развитию респираторных заболеваний. Эксперт советует принимать витамин D3 в дозировках, которые назначил врач. По её словам, также важно достаточное количество в организме цинка, который влияет на работу иммунитета. Его повышенное содержание подавляет репликацию вирусов, таких как полиовирус и коронавирус.  

Ранее в центре "Вектор" рассказали о совместимости вакцин от гриппа и от COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: витамины, иммунитет, цинк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии