В центре "Вектор" рассказали о совместимости вакцин от гриппа и от COVID-19. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил заведующий отделом зоонозных инфекций научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора Александр Рыжиков. По словам медика, прививка от гриппа, сделанная человеком месяц назад, не должна никак сказаться на вакцинации от коронавируса.
Прививка от гриппа, сделанная более чем 1 месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса
Александр Рыжиков, представитель "Вектора"
Иммунитет после вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется у приматов полгода.
Фото: Минздрав России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/exvo