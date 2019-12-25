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В центре "Вектор" рассказали о совместимости вакцин от гриппа и от COVID-19
Сегодня, 11:44
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lesjasap

В центре "Вектор" рассказали о совместимости вакцин от гриппа и от COVID-19

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По данным врачей, прививка от гриппа не повлияет на вакцинацию от COVID-19.

В центре "Вектор" рассказали о совместимости вакцин от гриппа и от COVID-19. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил заведующий отделом зоонозных инфекций  научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора Александр Рыжиков. По словам медика, прививка от гриппа, сделанная человеком месяц назад, не должна никак сказаться на вакцинации от коронавируса.

Прививка от гриппа, сделанная более чем 1 месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса

Александр Рыжиков, представитель "Вектора"

Иммунитет после вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется у приматов полгода.

Фото: Минздрав России

Теги: александр рыжиков, вакцина, вектор, грипп, эпиваккорона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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